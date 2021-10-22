〈台股盤中〉電子、傳產低接買盤進駐 16900點關卡失而復得

美股漲多跌少，亞股今 (22) 日同步走揚，台股早盤小漲開出後，台積電等電子權值股欲振乏力，台塑四寶、鋼鐵、金融指標股也走弱，指數翻黑震盪走低，一度回測 16800 點關卡，隨著低接買盤湧現，指數跌幅收斂翻紅，成交量估 3000 億元。

電子權值股今日跌多漲少，台積電早盤重回 600 元價位後走弱，最低至 594 元，盤中則在平盤震盪；鴻海開高走低，下跌 0.46%，盤中重回盤上；聯發科則守住紅盤，上漲 0.65%。

盤面上以元宇宙概念股漲勢最剽悍，宏達電受惠推出 VIVE Flow 沉浸式 VR 眼鏡，並搭上元宇宙商機，近期股價漲勢凌厲，今日再度走高並攻上漲停，再爆出 14 萬張大量，居成交量之冠。

台背光模組廠中光電提供 AR 光學引擎與 AR 眼鏡模組整合方案，股價也上漲超過 3%；IC 設計廠驊訊與威鋒電子也供應頭戴裝置關鍵零組件，其中，驊訊一度亮燈漲停。

全球微控制器 (MCU) 龍頭日商瑞薩對客戶發出漲價通知，明年起再度調升報價，漲價題材激勵下，台 MCU 廠義隆大漲超過 8%，類比科、新唐、盛群、應廣都有逾 3% 漲幅。

另外，IC 設計族群也有買盤點火，立積、晶宏、點序均亮燈，愛普、創意、信驊、宏觀都拉出逾半根漲停。

法人表示，美企財報釋佳音，帶動國際股市走揚，雖然台股技術指標轉強，但在萬七關卡前，量能尚未明顯放大，難脫整理震盪格局。