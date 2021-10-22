〈台股盤前〉萬七關卡前情怯 收周線前難脫整理格局

台股昨 (21) 日一度收復萬七失土，但最終仍是白忙一場，吐回盤中最多達 130 點的漲點，終場僅小漲 1.69 點，收在 16889.51 點，成交值略放大至 3077.32 億元，法人認為，美股持續偏強整理，有助多方士氣匯集，不過，今日即將收周線，在萬七鍋蓋前若量能遲遲未能明顯放大，仍難脫整理格局。

三大法人昨日在集中市場買超 74.85 億元，其中，外資買超 68.67 億元，自營商買超 7.17 億元，僅投信略賣超 0.98 億元，外資買盤雖未相當積極，但自 10 月中旬來已呈現緩步加碼態勢。

美股方面，四大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌，惟跌點僅 6.26 點，跌幅 0.02%，收 35,603.08 點，而標普 500 指數上漲 13.59 點或 0.30%，收 4,549.78 點，那斯達克綜合指數上漲 94.02 點或 0.62%，收 15,215.70 點，費城半導體指數上漲 37.83 點或 1.12%，收 3,412.05 點。

台股 ADR 漲跌互見，台積電 ADR 上漲 0.61%，日月光 ADR 跌 0.72%，聯電 ADR 跌 0.48%。

消息面上，隨著原物料價格續攀升，再加上越南疫情影響，羽絨衣代工大廠廣越已計劃調漲明年秋冬訂單產品報價，冠星 - KY 也表態明年第一季有望再漲價。

杏輝集團旗下杏國公告胰臟癌新藥 SB05PC 三期臨床試驗期末分析結果，據數據結果顯示，主要療效指標未達到統計學上顯著意義，解盲宣告失敗。

中鴻公告 11 月盤價，內銷全面平盤，外銷則依產品及地區別調整，每公噸下跌 0-20 美元。

全球微控制器 (MCU) 龍頭日商瑞薩正式對客戶發出漲價通知，明年元月起再度調升報價，新唐、盛群等台灣 MCU 廠業績可望持續走強。

美系外資預期，電視面板在 10 月下半月將跌 13%，全月下跌 19%，並進一步預期第 4 季將季減 30%，維持友達、群創中立評等。

大同最新表示，將先搶攻國內電動巴士市場，並看好全球 200 萬輛電動巴士的市場，目標明、後年往海外發展，擬投資電動車軟、硬體設計相關公司。

就整體盤勢來看，國泰證期研究部指出，美元指數近期持續回檔，跌破月線支撐，有利後續資金動能轉強，而外資期貨未平倉空單近期也出現回補態勢，法人偏向多方，加上技術指標轉強，台股仍有機會持續反彈，不過，仍需觀察台股突破萬七後，季線、半年線反壓是否有效克服。