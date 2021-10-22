Google推Play Store抽成新政策 App開發商樂翻

Google 周四 (21 日) 宣布，明年元月 1 日起，Play Store 向訂閱類 app 的抽成將砍半，首年分潤比率降為 15%，跟進蘋果類似措施，從 Netflix 到 Duolingo 等訂閱類程式開發商的股價應聲上漲。

目前第三方訂閱類程式在 Play Store 上架，第一年需繳 30% 佣金給 Google，滿一年後降到 15%，但明年元旦起全面降為 15%。

Google 還將針對串流音樂或電視節目等內容製作成本龐大的程式，推出抽成 10% 的新計畫。

在國會議員和監管機關的壓力下，Google 和蘋果近來都調降對 app 開發業者的抽成，而 Google 調降幅度更甚蘋果，許多 app 的訂閱抽佣都從 30% 降到 15%，包括每年營收不到 100 萬美元的新聞 app。

蘋果雖然也把許多程式的抽成費砍半至 15%，但一些提供訂閱服務的 app 第一年抽成比率仍為 30%，代表 Google 對訂閱類 app 的吸引力更大。

免費英語學習程式「多鄰國」(DUOL-US) 周四收盤股價跳漲 12.8%，約會類程式 Bumble(BMBL-US) 勁揚 7.5%，電玩類的 Roblox(RBLX-US)、Zynga(ZNGA-US) 各漲 5.9% 和 0.9%，串流服務領域的 Netflix(NFLX-US) 漲 4%，Spotify(SPOT-US) 漲近 2%。

Alphabet(GOOGL-US) 收盤漲 0.08%。

多鄰國 (Duolingo) 執行長 Luis Von Ahn 說：「這是天大的好消息。訂閱費調降能幫助我們加快腳步，把教育資源提供給世界各地。」