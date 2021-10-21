〈台幣〉美元買盤出籠 終止連6升翻貶收27.912元

新台幣兌美元匯率今 (21) 日再度升上 27.8 字頭，外資有買有賣，但本土美元買盤再次出籠，使得升幅全數回吐，終止連 6 升的走勢，新台幣終場微貶 0.1 分，收在 27.912 元最場最低點。

美元持續疲軟，新台幣匯價早盤再度升破 27.9 元關卡，最高來到 27.865 元，升值 4.6 分，但美元買盤隨即湧現，使得匯價拉回平盤附近整理。新台幣兌美元匯率終場微貶 0.1 分，收 27.912 元，台北外匯市場成交金額 9.19 億美元。

台股方面，由於買盤追價力道不足，主要電子權值股盤中陸續翻黑，傳產奮力撐盤，終場指數小漲 1 點，收在 16889 點，萬七曇花一現，外資今天轉為買超 68 億元。

匯銀人士分析，美國 Fed 將於 11 月召開利率決策會議，若如預期啟動縮減購債，勢必推升美債殖利率，且通膨疑慮仍未消除，屆時可能又帶動一波美元升值潮，預期新台幣近期將於 27.9 元附近區間整理。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，韓元貶值 0.25%，人民幣貶值 0.09%，新加坡幣與新台幣均小幅貶值，日圓止跌回升反彈 0.2%，歐元也升 0.15%，美元指數下跌 0.17%。