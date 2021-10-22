〈紐約匯市〉就業、房屋好表現領美元走揚 比特幣挫近5%

由於美國最新就業和房地產數據改善、美債殖利率走升，美元周四 (21 日) 小幅反彈，抹去前一日的跌幅；比特幣則經歷幾日首檔 ETF 蜜月行情後下挫近 5%。

美國勞工部數據顯示，上周美國上周初領失業金人數新增 29 萬人，降至 19 個月低點，表明勞力市場趨緊，勞力短缺問題可能始 10 月就業保持溫和。

此外，美國 9 月房屋銷售飆升至 8 個月高點，不過房屋供給仍然緊張，使房價繼續走高，進而排擠房市中首購族的需求。

Action Economics 全球貨幣分析總經理 Ronald Simpson 表示，美元原先在早盤下跌，但隨後走高主要受惠於初領失業金和現有房屋銷售數據的改善。美國 10 年期公債殖利率周四升至 1.683% 是 5 月 13 日以來高點，也為美元帶來支撐。

周四紐約尾盤時段，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY-US) 走高，上漲 0.14% 至 93.75。由於市場開始預期聯準會 (Fed) 面對高通膨必須提前升息，使美元上周一度達到 94.56 的一年高點。

美元指數 (圖: 鉅亨網)

亞特蘭大聯準銀行總裁波士蒂克 (Raphael Bostic) 周四認為，通膨率將持續至 2022 年，最快可能在第三季啟動升息。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 則表示，Fed 應該在未來幾年內進行縮表。

風險偏好貨幣周四表現疲軟，澳幣兌美元下跌 0.625% 至 0.7467 美元；紐元兌美元下跌 0.55% 至 0.7154 美元。

德國商業銀行 (Commerzbank) 固定收益技術分析主管 Karen Jones 表示，隨著澳幣接近 55 周均價 0.7516 美元，澳幣可能會出現獲利了解賣壓。

英鎊兌美元下跌 0.2% 至 1.3794 美元；歐元下跌 0.19% 至 1.1624 美元。美元兌日圓則下跌 0.27% 至 113.97 日圓，本周曾一度觸及 114.67 日圓的四年高點。

虛擬貨幣市場方面，比特幣在創下 67017 美元新高後，周四走勢疲軟，24 小時內下跌 4.92% 至 62486 美元；以太幣小跌 0.93% 至 4081 美元。

截至周五 (22 日) 台灣時間約 6:00 價格：