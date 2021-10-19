澳洲央行：Delta變種病毒暫時中斷了澳洲經濟復甦

澳洲央行 (RBA) 在週二 (19 日) 表示，Delta 變種病毒的爆發中斷了澳洲經濟景氣復甦，但該行也預期這樣的阻礙將會是暫時性的，隨著疫苗接種率的持續上升，經濟成長有望反彈。

根據澳洲央行公佈的 10 月政策會議紀錄顯示，澳洲經濟將能在第四季恢復成長，但復甦速度可能會慢於去年底和今年初的情況。

此外，央行的專家也指出，若是削減寬鬆貨幣政策，將會拉低房價和貸款的增長，但會導致就業機會減少以及薪資成長放緩。

有鑑於當地通膨和薪資表現低迷，澳洲央行也再度重申，在 2024 年之前不會上調目前 0.1% 的現金利率。央行也重申在實質通膨率達至 2% 至 3% 之前不會升息。

澳洲央行行長 Philip Lowe 表示，Delta 變種病毒對澳洲經濟復甦造成打擊，經濟成長在第三季下滑，不過，他認為這樣的影響只會是短暫的。隨著疫苗接種率進一步提高和防疫封鎖限制的放鬆，經濟有望持續反彈。

Lowe 也表示，雖然經濟活動重啟的速度和時間仍然存在不確定性，但是經濟有望在第四季再度恢復增長，並在明年下半年恢復至 Delta 變種病毒爆發前的水準。

Lowe 及央行官員也一再表示，不會調升利率來遏制貸款增長，因該行致力於推動更快的薪資增長，並使通膨在恢復到 2-3% 的目標區間。

澳洲央行也表示，新南威爾士和維多利亞省的防疫封鎖措施解除，將有望使家庭消費支出在第四季與明年第一季實現穩健復甦。

據澳洲聯邦政府的計畫，該國將會在 7 成成年人接種疫苗後，放寬防疫封鎖限制，並且將在成人接種率達到 8 成後，進行全面解封。