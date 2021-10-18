國銀9月人民幣存款連2減 央行：金額微小變化不大

台灣央行今 (18) 日公布 9 月銀行辦理人民幣業務概況，截至 9 月底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 共 2375.05 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月略下滑 3.32 億元，減幅 0.14%，呈現連 2 減，央行指出，金額變化不大。

央行說明，9 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款中，法人戶和個人戶均減少，又以法人戶定存減少相對多，主要是因公司行號以人民幣支付貨款，不過，國際金融業務分行 (OBU) 略較上月增加，則是因銀行有 OBU 客戶對外借款，整體金額其實變化不大。

央行統計，9 月 DBU 人民幣存款餘額月減 6.21 億元至 2073.3 億元，減幅 0.3%，而國際金融業務分行 (OBU) 則增加 2.89 億元至 301.75 億元，月增 0.97%。

匯款方面，9 月 DBU 匯款總額較上月增加 170 億元至 1282.44 億元，月增 15.97%，而 OBU 匯款總額也較上月增加 208.94 億元至 697.11 億元，月增 42.8%，主要是因三角貿易貨款的匯出入增加，加上國際資金調度所致。

央行同步公布最新人民幣各天期最高牌告利率，分別是 1 個月期永豐銀的 3.05%、3 個月為彰銀 2%，6 個月為土銀 2.3%、9 個月為日盛銀 1.8%，而 1 年期是土銀的 2.4%，除了 6 個月期略降 0.05 個百分點，其他利率均與上月相同。

央行也提供中銀台北最新牌告利率，1 個月為 2.01%、3 個月期 2.1%、6 個月期 2.12%、9 個月期 2.35%、1 年期 2.45%；其中，1 個月、3 個月和 1 年期利率略上調 0.01-0.03 個百分點不等，僅 6 個月期略下調 0.04 個百分點，而 9 個月期持平。

另外，台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 8427 億元 (8 月底)，高於新加坡 1610 億元 (第二季底) 和南韓。