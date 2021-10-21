ProShares比特幣期貨ETF風光上市 「女股神」卻沒出手

ProShares 於 19 日推出了美國首檔比特幣期貨 ETF，創下加密貨幣產業的一個里程碑，也吸引了許多投資人的參與，不過，一向看好比特幣的「女股神」伍德 (Cathie Wood) 卻表示，自己沒有買入。

執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德在接受採訪時透露，她的團隊沒有購入 ProShares Bitcoin Strategy(BITO-US) 的原因是，她們正在非常仔細地研究這個產品，研究比特幣期貨，希望能夠了解期貨價格高於現貨價格所帶來的稅收影響，所以還不急於進場。

期貨和現貨的價格結構，可以反映出交易商對特定合約未來價值的預測，當期貨價高於現貨價格，意味著價格有上揚趨勢，相反則是代表價格可能下跌。

伍德看好比特幣已經有一段時間，她在先前曾預估，比特幣價格將會飆升到 50 萬美元。「如果我們的預測是正確的，企業將會持續把資金分配到加密貨幣領域，機構投資者也會把 5% 資金配置到加密貨幣領域，比特幣價格有望漲到目前的 10 倍。」伍德說道。

BITO 上市首日便吸引不少興趣，彭博彙編數據顯示，BITO 首個交易日有超過 2,400 萬股易手，交易額甚至接近 10 億美元，就上市首日表現來看，僅次於貝萊德旗下的美國碳轉型準備基金 (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF)。

BITO 首個交易日開盤價落在每股 40 美元，終場以近 5% 的漲幅收於 41.94 美元。週三則收漲 3.19%，至 43.28 美元。