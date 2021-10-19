美首檔比特幣期貨ETF上市 開盤報喜漲逾3%

週二 (19 日) 資產管理公司 ProShares 所推出的首檔比特幣期貨 ETF 上市，開盤隨即小漲超過 3%。

截稿前，台北時間週二晚間 10 時許，比特幣策略 ETF 上漲逾 3%，暫報 41.22 美元。

比特幣策略 ETF 首次開盤報喜 (圖片：YAHOO)

ProShares 今年夏天申請的比特幣策略 ETF 本週啟動交易，週二 (19 日) 比特幣策略 ETF 於紐約證券交易所 (NYSE) 電子交易平台 NYSE Arca 上市，交易代碼為「BITO」。此 ETF 主要投資比特幣期貨合約，而不會直接投資比特幣本身，也可以像股票一樣買賣，讓加密投資小白也能輕鬆擁有。

目前有數十檔比特幣 ETF 正等待美國證券交易委員會 (SEC) 核准，週二最新消息傳出，Invesco 放棄比特幣推出期貨 ETF，暫時退出這場激烈競賽。

Invesco 週二發布聲明提到：「本公司決定近期內不推出比特幣期貨 ETF，但我們將持續與 Galaxy Digital 合作，為投資者提供全系列產品，讓他們接觸這一變革性資產類別，包括數位資產管理公司灰度 (Grayscale) 提供的封閉式基金。」

加密貨幣交易公司 QCP Capital 預測，首檔比特幣期貨 ETF 上市後，以太幣 ETF 可能很快會跟進，因為芝加哥商品交易所已提供以太幣期貨合約。

上週五首檔比特幣期貨 ETF 有望在美上市消息讓幣圈歡聲雷動，比特幣 (BTC) 突破 6 萬美元大關，為今年 4 月來首見，週二比特幣於 6.2 萬美元附近徘徊，距離歷史最高價格 64895 美元已不遠，比特幣本月已升超過 40%。

週二早盤截稿前，比特幣漲逾 1.95%，暫報 62,812.11 美元。除了比特幣外，其他加密貨幣表現相對弱勢，週二 (2 日) 以太幣 (ETH) 下滑 1.16%，暫報 3763 美元；瑞波幣 (XRP) 下滑 1.27%，暫報 1.0734 美元；萊特幣 (LTC) 小漲 0.33%，暫報 184.3 美元。

區塊鏈概念股漲跌互見，Riot blockchain (RIOT-US) 下跌 1.01%；Marathon Patent Group (MARA-US) 下跌 3.65%；迅雷網絡技術 (XNET-US) 上漲 3.90%。

其他將比特幣納入資產負債表的企業多走高，MicroStrategy (MSTR-US) 下跌 4.20%；Nexon (NEXOY-US) 上漲 3.26%；Square (SQ-US) 上漲 0.60%。