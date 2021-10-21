股神巴菲特在今年靠這支股票賺進約90億美元收益

據報導，股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 在今年已經從美國運通 (AXP-US) 這檔股票上賺進了約 90 億美元，該股未實現收益已經累積到約 260 億美元。

根據最新統計數據顯示，波克夏海瑟威持有美國運通 1.52 億股，截至週二收盤時，這些股份價值約 270 億美元。而巴菲特和他的團隊當初僅花費了 13 億美元購買股份，顯現出該筆投資未實現的收益已經大漲約 20 倍。

美國運通股價週三 (20 日) 收於 179.6 美元，略低於 7 月份創下的 180 美元盤中高點。今年迄今，隨著美國經濟從疫情的衝擊中反彈，貸款違約潮的風險已經逐漸消退，美國運通股價飆升了近 50%，也因此拉升波克夏的持股的價值約 86 億美元。

波克夏海瑟威持有美國運通已經超過 25 年，自 1998 年以來一直沒有進行過調整，但通過股票回購，在此期間的持股比例從 11% 上升至 19%。

巴菲特可以說是美國運通的長期粉絲，並一再強調該公司的品牌價值和客戶關係。在 1960 年代中期，沙拉油醜聞後使得該股股價減半後，巴菲特更是將投資合夥企業的 40% 資金投入到該公司中。他也在 1980 年致股東的信中將美國運通描述為獨一無二的公司。

美國運通是波克夏海瑟威在美國股票投資組合中的第三大持股，僅次於蘋果 (AAPL-US) 和美國銀行 (BAC-US)。根據最新年度報告，蘋果和美銀在今年分別上漲了 15% 和 55%，波克夏未實現收益也分別升至 1,000 億美元和 330 億美元。