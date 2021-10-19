曾預言比特幣飆上60萬美元 古根漢投資長：已放棄這項投資

今年早前曾喊出比特幣上 60 萬美元的古根漢 (Guggenheim Investments) 投資長 Scott Minerd ，如今已經改變態度，表示已經放棄投資比特幣。

Minerd 周一 (18 日) 受訪時表示，自己多年前擔任債券交易員學到的一件事是—當你不了解市場正在發生的事情時，那就退出觀望。「紀律告訴我，我還不完全理解這個市場。」

去年 12 月，Minerd 認為比特幣有望觸及 40 萬美元，到今年 2 月，他又加碼喊到 60 萬美元。而在 6 月下旬，當比特幣在 3 萬美元左右浮動時，Minerd 認為，這波下修可能讓比特幣跌至 15000 美元附近。

不過，在比特幣重拾攻勢，試圖挑戰前高之際，這位華爾街老將正在完全放棄比特幣，宣布不再投資。

Minerd 表示，他並不「完全了解」比特幣及其驅動力，因此他不想將自己暴露在市場上。

比特幣周二報價在 62000 美元上方，本月漲幅達到 40% 以上。

與 Minerd 一樣認為比特幣難以投資的，還有外號「華爾街狼王」的激進投資者伊坎 (Carl Icahn)。伊坎表示，在美國物價飛漲的情況下，比特幣在對抗通膨方面或許有用。但他不了解比特幣，這種虛擬貨幣有太多變數，很難進行投資。