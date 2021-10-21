首檔期貨ETF利多難支撐買盤 小摩：黃金資金持續流向比特幣才是關鍵

在全球首檔比特幣期貨 ETF 上市後，比特幣在周三 (20 日) 上漲逾 6.7 萬美元寫下歷史新高，不過，摩根大通認為，這波飆漲並非 ETF 熱潮所推動，而是源自於市場對通膨的隱憂。

比特幣創下 67017 美元的歷史新高，截稿前暫報 64899 美元， 24 小時內上漲 1.6% 。市場將這波突破歸因於美國首檔比特幣期貨 ETF 推出，認為這標誌著虛擬貨幣主流接受度提高。

不過，小摩分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 認為，「ProShares 比特幣策略 ETF」 (BITO-US) 推出不太可能引發強勁買盤、並帶領比特幣進入新階段，他認為這波上漲主因是比特幣針對高通膨的避險表現優於黃金，自 9 月份以來，有大量資金由黃金 ETF 轉向比特幣。

高通膨隱憂引發市場對相關避險資產的興趣，這些資產包括黃金或比特幣。不過，近幾周黃金未能應對通膨的壓力，黃金 ETF 資金流向比特幣的步伐也正在加速。小摩表示，這種資金流動仍持續進行，有望支撐比特幣多頭至年底。

彭博數據顯示，資產規模 560 億美元的 SPDR 黃金 ETF (GLD-US) 已連續第四個月資金流出，迄今為止，這波流量已超過 36 億美元。

比特幣資產與黃金 ETF 資金流動狀況 (圖: Bloomberg)

另一方面，由比特幣多頭大將馬斯克領軍的特斯拉周三公布，其比特幣資產為 12.6 億美元，儘管該資產連兩季都出現減值，但仍未打算出售比特幣部位。

小摩表示，比特幣投資者目前已經擁有更多種投資選擇，北美首檔比特幣 ETF「Purpose Bitcoin ETF」(BTCC) 已在加拿大上市，近期買氣正慢慢減弱，預估一周後，ProShares 比特幣期貨 ETF 帶起的熱度也可能會逐漸消退。

儘管如此，ProShares 的比特幣期貨 ETF 本周推出後已寫下許多新紀錄，該檔 ETF 周二首次創下第二大成交量基金的紀錄。該 ETF 資產規模現階段達 11 億美元，是最快達到 10 億美元大關的 ETF。

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