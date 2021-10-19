〈美股早盤〉市場消化財報訊息 道瓊開盤漲百點、嬌生漲近2%

在投資人消化一系列財報消息後，美股周二 (19 日) 高開。截稿前，道瓊工業指數漲百點或 0.3％，那斯達克綜合指數漲 0.4％，標普 500 指數漲逾 0.3％，費城半導體指數也漲 0.25％。

受惠於製藥、醫療設備和消費性產品三大業務銷售增長，嬌生 Q3 獲利優於預期，雖然營收略低於預估，嬌生仍上調全年財務展望，截稿前股價漲近 2%。

與此同時，市場持續關注能源、原物料成本上揚將如何影響企業獲利。在警告商品和運輸成本恐侵蝕獲利能力後，截稿前，消費品巨頭寶潔跌逾 1％。

因艾達 (Ida) 等颶風導致巨災損失總額竄升，產險公司 Travelers(TRV-US)Q3 純益較去年同期大減 2 成，但仍優於市場預期，開盤漲 2.5％。

Netflix(NFLX-US)、聯合航空 (UAL-US) 等企業將於周二盤後公布最新財報。FactSet 數據顯示，目前已公布財報的 41 家標普 500 指數成分股公司中，有 8 成企業獲利優於預期。

國際油價小幅下滑。俄羅斯周二暗示，除非北溪 2 號 (Nord Stream 2) 管線項目獲得監管機構批准，否則不會為歐洲供應額外的天然氣。

截稿前，10 年期美債殖利率持穩於 1.609％，美元下跌。

截至台北時間周二 (19 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 104.90 點或 0.30%，暫報 35363.60 點

那斯達克綜合指數上漲 65.13 點或 0.43%，暫報 15086.74 點

標普 500 指數上漲 16.94 點或 0.38%，暫報 4503.40 點

費半後上漲 8.32 點或 0.25%，暫報 3347.12 點

台積電 ADR 上漲 0.68% 至每股 116.13 美元

10 年期美債殖利率上升至 1.609%

紐約輕原油下跌 0.23％ 至每桶 82.25 美元

布蘭特原油下跌 0.24% 至每桶 84.13 美元

黃金上漲 0.79% 至每盎司 1779.70 美元

美元指數下跌至 93.685

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

嬌生 (JNJ-US) 早盤上漲 1.85％，至 163.08 美元。

嬌生 (Johnson & Johnson) 盤前公布第 3 季銷售額年增 10.7%，至 233 億美元，略低於預期，調整 EPS 報 2.60 美元，優於市場預估，嬌生也上調全年財測，並維持全年疫苗銷售預期不變。

寶潔 (PG-US) 早盤下跌 1.36％，至 140.40 美元。

寶潔 (P&G) 盤前公布 2022 會計年度第 1 季營收和獲利均優於分析師預期，但也警告商品和物流成本恐打擊公司利潤，並對全年業績構成壓力。

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤上漲 1.91％，至 144.38 美元。

高盛 (Goldman Sachs) 周一將沃爾瑪 (Walmart) 列入「強力買進」(Conviction Buy) 名單，重申「買入」評級並將目標價自 184 美元調升至 196 美元，較周一收盤價溢價至少 38%。

分析師 Kate McShane 看好沃爾瑪在持續投資的同時，改善公司的 EBIT 獲利能力，為未來的業務成長鋪路。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月營建許可月率報 - 7.7％，預期 - 3.0%，前值自 6.0% 下調至 5.6%

美國 9 月營建許可總數報 158.9 萬戶，預期 167 萬戶，前值自 172.8 萬戶下調至 172.1 萬戶

美國 9 月新屋開工月率報 - 1.6%％，預期 - 0.3%，前值自 3.9% 下調至 1.2%

美國 9 月新屋開工總數報 155.5 萬戶，預期 161.0 萬戶，前值自 161.5 萬戶下調至 158 萬戶

上圖：新屋開工月率，下圖：營建許可月率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Advisors Capital Management 合夥人兼投資組合經理 JoAnne Feeney 表示，將持續關注企業利潤是否繼續因短缺造成的物價、工資成本上揚而打壓。她還稱，Delta 在內的變種病毒可能是導致未來幾個月股市震盪的因素之一。

繼上周大型銀行財報表現亮眼，FXTM 資深分析師 Lukman Otunuga 發布報告稱，若接下來一周企業再繳出穩健財報，則有望為標普 500 指數多頭挹注充分信心，挑戰歷史新高以外的未知領域。