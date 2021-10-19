WSJ：FDA擬於本周開放追加劑混打 保護力更強

華爾街日報周一 (18 日) 引述消息人士報導，美國食品與藥物管理局 (FDA) 有望於本周宣布開放民眾在施打追加劑 (Booster Shots) 時，可接種不同廠牌疫苗。

消息人士表示，FDA 預定本周通過接種追加劑時混打疫苗，但不會推薦民眾選擇某一廠牌疫苗。此外，FDA 也有望在本周批准莫德納 (MRNA-US) 和嬌生 (JNJ-US) 追加劑的申請。

FDA 目前已授權免疫低下者可追加施打輝瑞 / BioNTech 疫苗，老年人、高危險族群也允許可追加施打輝瑞疫苗。

疫苗混打已成為後疫情時代新議題，為了對抗傳染力強的 Delta 變種病毒，美國已經開始一場施打追加劑的運動，以加強疫苗提供的免疫力。

初步數據顯示，混打比堅持使用同一種疫苗可以提供更高的保護力。FDA 專業諮詢委員會中一些成員表示，未來將很快允許混打，但部分成員仍希望看到更多的數據。

消息人士表示，監管機構目前混打通過與否的問題在於，接受輝瑞、嬌生疫苗的民眾若欲接種追加劑，應施打 100 微克還是 50 微克的莫德納劑的疫苗，預計最初施打兩劑 100 微克莫德納疫苗的民眾將獲得 50 微克的追加劑。

美國國家衛生研究院 (NIH) 研究發現，混打保護力更強，尤其是接種單劑嬌生疫苗的族群。該研究僅測試 100 微克莫德納追加劑的效果，結果發現，原先施打兩劑莫德納的民眾施打追加劑後，體內抗體將增為 4 倍 至 20 倍，但若是混打追加劑的民眾，抗體水準將提高為 6 倍 至 76 倍。