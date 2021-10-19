美國會正式提出法案 禁大型科技平台偏頗自有商品

美國兩黨共數十名參議員周一 (18 日) 正式提議立法，希望禁止亞馬遜 (AMZN-US)、Google(GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 等大型科技平台偏頗自家產品和服務的做法，這些做法包括要求合作企業購買自家產品、和在搜尋結果優先凸顯自有品牌。

這是美國國限縮大型科技公司掌握過大市場權力的最新法案，然而，這些法案迄今幾乎沒有一項順利立法，目前僅有參院通過一項增強反壟斷主管機關執法力的法案。

路透上周三報導，檢視亞馬遜內部多項文件後發現，亞馬遜的印度公司有系統性地把對手商品撤下自家網站，並藉由操縱搜尋結果，推銷自有品牌商品。

兩黨立法消息上周傳出後，亞馬遜和 Google 都警告可能帶來無法預料的後果。亞馬遜當時說，此法將危害消費者和公司平台上超過 50 萬家美國中小企業的利益，也讓這些中小企業創造的超過 100 萬個就業機會面臨風險。

Google 當時也說，此法會讓 Google 更難以提供免費服務 (如 Google 地圖和 Google 搜尋)。

臉書則強調，在社群媒體產業與抖音、推特等平台互相競爭，並未坐享壟斷地位，不該透過立法剝奪許多人仰賴的臉書產品和服務。

不過也有眾多企業公開支持這項法案，包括串流產業的 Spotify(SPOT-US)、Roku(ROKU-US)，以及網路交友平台 Match 集團 (MTCH-US)、搜尋引擎 DuckDuckGo。

非營利組織 Institute for Local Self-Reliance 負責人 Stacy Mitchell 說，這項法案並未強制企業分拆或要求他們停止提供服務，只是禁止一些商業行為，希望看到更積極的立法行動。