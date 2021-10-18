盤前財經大事搶先讀2021年10月18日

今日操盤前瞻

中國第三季 GDP

除權息：東哥遊艇、亞銳士

臉書遭打入戰略不佳名單！Evercore ISI：Q3 業績恐風雨飄搖

經歷《華爾街日報》最近幾週一系列調查性報導、激烈的國會聽證會以及監管機構如何控管臉書的討論聲浪，臉書 (FB-US) 一直承受著巨大壓力。閱讀全文...

依舊堅持！拉加德：高通膨很大程度上是暫時的

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，目前全球通膨持續上漲的局面不可能持久，同時承諾在新冠疫情持續影響的情況下，歐洲央行將繼續使用寬鬆政策來支持歐元區經濟。閱讀全文...

台積電赴日設廠 閎康名古屋實驗室搶先機 擬再擴產啖商機

台積電 (2330-TW) 拍板確定赴日設廠，相關設備供應鏈動起來搶攻新商機，其中檢測廠閎康 (3587-TW) 可望直接受惠，閎康已在日本名古屋設立據點，服務汽車及半導體設備兩大客戶，未來台積電委外第三方實驗室訂單可望顯著增加，閎康已規劃明年將在當地投資本支出擴充新產能，大啖台、日半導體擴產商機。閱讀全文...

立訊股價再遇壓 組裝廠 Q3 業外受拖累

上市櫃公司近期將陸續公布第三季財報，代工大廠緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW) 因各自持有中國立訊集團 (002475-CN) 股票，今年業外表現除受匯兌影響外，每季也會反映相關股價評價，觀察立訊第三季股價走勢，受新舊產品交替、智慧手錶生產不順等利空消息影響，單季回檔近 2 成，預期將拖累代工廠業外表現。閱讀全文...

東洋治療急性骨髓白血病學名藥 獲美國藥證

東洋 (4105-TW) 昨 (17) 日宣布，與國際藥廠合作開發治療急性前骨髓細胞白血病學名藥 Arsenic Trioxide，取得美國 FDA 藥證並核准上市，後續將可依約收取里程碑授權金。閱讀全文...

全球基建需求有雜音 鋼鐵後市添變因

全球疫情減緩，市場雖普遍看好，各國政策及民間投資，均將帶動基礎建設需求，進而支撐鋼鐵價量；不過由於部分發展中國家，受到疫情衝擊導致財政吃緊，對後續基建投資力道減少，進而影響鋼鐵用量；另一方面，美國基建政策，估到明年下旬才有實質效益，但期間建築成長放緩，多空力道拉扯牽動鋼市需求。閱讀全文...

疫情趨緩加速建設 台石英元件廠取得更佳地位

全球新冠疫情蔓延，但並不阻擋科技產業前進，其中 5G、電動車的發展趨勢最明顯，包括鴻海 (2317-TW) 等 EMS 大廠都加速迎接商機；全球石英元件產業也加速整合、投資，台商搶先布局取得最佳地位，可望受惠未來商機。閱讀全文...