台積電赴日設廠 閎康名古屋實驗室搶先機 擬再擴產啖商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2021年10月17號14點34分

台積電 (2330-TW) 拍板確定赴日設廠，相關設備供應鏈動起來搶攻新商機，其中檢測廠閎康 (3587-TW) 可望直接受惠，閎康已在日本名古屋設立據點，服務汽車及半導體設備兩大客戶，未來台積電委外第三方實驗室訂單可望顯著增加，閎康已規劃明年將在當地投資本支出擴充新產能，大啖台、日半導體擴產商機。

閎康指出，名古屋實驗室主要從事材料分析，去年受惠客戶訂單挹注，營運第二年就順利獲利，現在持續感受到當地客戶訂單不斷湧入，第四季單季接單就比上半年多出 33-50%，明年也樂觀看待。

閎康目前在日本名古屋的土地，實際僅用掉三分之一面積，由於汽車半導體矽含量持續提升，現有產能不敷使用，還有台積電確定赴日設廠，閎康已規劃明年在當地擴充新產能，備妥滿足更多客戶。

據日媒報導，台積電和日本索尼、豐田旗下汽車零組件製造商 Denso，計畫在九州熊本縣興建新廠，其中，豐田為日本汽車業龍頭，也是閎康在日本的重要客戶，顯示台積電、豐田與閎康三方合作關係將再深化。

另外，日本政府為因應產業發展，明令不可將高技術含量產品輸送至海外，外界看好，閎康在日本設廠的優勢將逐步顯現，加上當地檢測業者效率無法滿足台積電等客戶，閎康可望開啟新一輪成長動能。