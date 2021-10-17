〈觀察〉全球基建需求有雜音 鋼鐵後市添變因

全球疫情減緩，市場雖普遍看好，各國政策及民間投資，均將帶動基礎建設需求，進而支撐鋼鐵價量；不過由於部分發展中國家，受到疫情衝擊導致財政吃緊，對後續基建投資力道減少，進而影響鋼鐵用量；另一方面，美國基建政策，估到明年下旬才有實質效益，但期間建築成長放緩，多空力道拉扯牽動鋼市需求。

世界鋼鐵協會表示，全球基建項目的未來發展將受到兩股衝突性力量的影響，一方面，許多政府努力把基建項目作為刺激經濟恢復的手段，在發達經濟體尤其明顯。

但另一方面，受疫情影響，發展中國家的建築項目不只在疫情全面停工中斷，且部分國家的政府在經歷疫情後，財政狀況已經惡化，也因此減少後續基建投資規模，成為鋼市的潛在隱憂。

以美中二大國為例，中國去年推出嚴格控制開發商融資的措施，和地方政府融資能力有限，在投資潛力消減下，世界鋼協認為，中國今年基建投資並未見成長，且在政府解決房地產業結構性問題，建築業恐進入調整期，將不利用鋼需求。

至於外界期盼的美國基建政策，專家坦言，拜登的基建計劃雖然可望為相關行業帶來新一波成長動能，但實際效果估到 2022 年後期才能顯現；且雖然經濟繼續穩健復甦，但美國住宅飛速發展階段的結束、商辦等非住宅需求放緩，會是基建發酵前，建築及鋼鐵產業的一大變數。