東洋治療急性骨髓白血病學名藥 獲美國藥證

東洋 (4105-TW) 今 (17) 日宣布，與國際藥廠合作開發治療急性前骨髓細胞白血病學名藥 Arsenic Trioxide，取得美國 FDA 藥證並核准上市，後續將可依約收取里程碑授權金。

東洋 2018 年與國際大廠合作開發學名藥「三氧化二砷」Arsenic Trioxide，由國際大廠負責歐美等海外市場的註冊與銷售，東洋則依藥品開發時程領取里程碑授權金，藥品上市後，另計供貨利潤。

東洋開發的 Arsenic Trioxide 學名藥，2002 年獲食藥署許可領證，也是國內適用急性前骨髓細胞白血病的首張藥證。該藥品不僅有助國內罕病患者，也提供越南、菲律賓、馬來西亞、泰國等東南亞國家醫師團隊用藥選擇，期望未來在美國上市後，用藥人數擴大。

東洋表示，Arsenic Trioxide 的原料具高毒性，因此藥品開發過程中，同步擬定對環境友善的製程方案，並與中央大學合作研發砷離子回收技術，將相關技術導入生產過程，讓汙水處理達到可排放標準。

東洋指出，有別於歐美大廠致力常見癌別的藥品開發策略，公司 2000 年成立癌症科學發展事業群新部門時，則關注有醫療需求的罕病癌藥，除承擔藥廠的社會責任外，也邁向國際市場的發展策略。