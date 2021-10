〈觀察〉疫情趨緩加速建設 台石英元件廠取得更佳地位

全球新冠疫情蔓延,但並不阻擋科技產業前進,其中 5G、電動車的發展趨勢最明顯,包括鴻海 (2317-TW) 等 EMS 大廠都加速迎接商機;全球石英元件產業也加速整合、投資,台商搶先布局取得最佳地位,可望受惠未來商機。

台嘉碩 (3221-TW) 公告出售美國子公司 RFMi 股權給 Akoustis(AKTS-US) 案,顯示 Akoustis 看好 5G 應用擴散至車輛、醫療、工業控制及物聯網,射頻石英濾波器需求將大幅成長,因此將布局由原具優勢的高頻濾波器 (BAW) 擴大到非高頻產品的 SAW。

美國 Akoustis 此一購併動作,無疑是看上台嘉碩 SAW 元件在北美非手機市場通路優勢及既有 SAW 的生產實力,還有未來合作大量生產 BAW 的潛力,也是高度肯定台系石英元件產業開發與製造實力, 對台嘉碩而言,與 Akoustis 的聯手,除短期實現出售出售美國子公司 RFMi 股權的資本利得,未來與 Akoustis 聯手可進一步鞏固 SAW 產品生產,且透過與 Akoustis 聯手擴大市場的長遠利益。

另一個重要重要的案例則是,希華 (2484-TW) 在 2017 年 2 月獲得紐西蘭 Rakon 量身訂製的現金增資案,Rakon 以特定人身分出資 1000 萬美元入股,希華則取得 Rakon 公司 16.6% 的股權,成最大法人股東。

希華與紐西蘭 Rakon 公司 2017 年進行策略結盟,除股權合作,希華並取得在航太、衛星與軍工等產業應用領域開拓,Rakon 並取得希華在台生產的溫度補償石英元件 (TCXO),目前希華每月供貨 Rakon 每月超過 200 萬顆 TCXO 產品。

台商石英元件開發、製造實力,明顯領先中國大陸紅色供應鏈,這也是國際企業爭取 5G 新世代商機時,積極追求的重要對象。

希華董事長曾穎堂說,石英元件產業產值不大,但隨著新世代及小型化產品開發需求上揚,加上台廠製造實力,的確仍有很大的藍海市場迎接台商。