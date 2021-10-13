東洋9月純益1.23億元 每股賺0.49元 前三季EPS 1.97元

東洋 (4105-TW) 今 (13) 日公告自結數，受惠流感疫苗、新冠疫苗陸續出貨，9 月稅後純益 1.23 億元，月增 102.3%、年減 3.42%，每股賺 0.49 元；不過受到第二季認列官司罰緩，前三季純益 4.9 億元，年減 25.76%，每股純益 1.97 元。

東洋 9 月營收 3.9 億元，月增 17.45%、年減 4.65%；營利率 31.78%，月增 12.06 個百分點、年增 5.06 個百分點；累計前 9 月營收 30.67 億元，年增 1.6%；營利率 24.9%，年增 1.29 個百分點。

東洋因與美時 (1795-TW) 的藥品經銷協議，遭公平會裁罰 2.2 億元、認列罰鍰，第二季純益降至不到億元、基期低，加上第三季國內藥品銷售回溫下，稅後純益 2.55 億元，季增 696%、年增 14.86%，每股純益 1.02 元；營利率 25.73%，季減 0.35 個百分點、年增 4.52 個百分點。

東洋今年公費流感疫苗今取得 89 萬劑、得標金額為 2.15 億元，數量與得標金額都較去年成長逾 6 成，並從 9 月開始出貨、陸續有營收貢獻，此外，自費疫苗需求量有望同步增加，與原廠爭取更多疫苗，可望帶動下半年營運進一步擴大。

東洋海外布局效益逐步顯現，包括越南、菲律賓、泰國年複合成長率都有 9-11%，另外，墨西哥市場今年將有營收貢獻、南韓與印尼則是明年開始有收益、土耳其則處於藥證申請階段，最快後年貢獻營收。