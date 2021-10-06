東洋贈千劑流感疫苗 實踐ESG善盡社會責任

新冠疫情持續延燒加上秋冬是呼吸道疾病的好發季節，因此，新冠與流感病毒將會同時威脅國人健康，由於校園陸續恢復實體上課，恐怕增加未來群聚感染風險。

為對長期投入醫學研究及公益活動的臺北醫學大學表示支持，台灣東洋 (4105-TW) 以善盡企業社會責任為出發點，今 (6) 日捐贈千劑流感疫苗予臺北醫學大學附設醫院，並由院方規劃教職員接種計畫，台灣東洋盼善盡企業社會責任之餘也協助北醫大持續深化影響力造福人群。

為感謝台灣東洋捐贈疫苗守護教職員健康，北醫大 6 日於行政會議上舉行感謝捐贈儀式，並邀台灣東洋總經理施俊良出席受獎。

北醫大校長林建煌表示，台灣東洋不管是長期赴偏鄉離島推動的預防癌症衛教宣導，或透過暑期實習培育醫藥產業人才等公益行動，都與北醫大「勇於承擔社會責任」的目標不謀而合，期待未來在防疫、教育、研究上與台灣東洋持續合作，共同善盡社會責任。

台灣東洋總經理施俊良則指出，北醫大不僅是國內重要的醫藥界人才搖籃，也是關注台灣社會公益重要的力量，因此，希望透過公益捐助來補強非公費身分接種流感疫苗教職員的防護力，讓北醫大能更安心地推動各項教學、研究與公益行動。

施俊良說，為永續盡份心力，讓社會多份穩定，是台灣東洋一路走來的精神，且企業本該結合核心本業落實企業社會責任，盼從自己做起，鼓勵其他企業齊心同行，一起貢獻能力為防疫補位。