新冠、流感疫苗出貨 東洋9月營收3.9億元 月增近2成

東洋 (4105-TW) 受惠公費流感疫苗開始出貨，以及代工高端 (6547-TW) 新冠疫苗充填，9 月營收 3.9 億元，月增 17.45%，寫近 11 個月新高，不過仍較去年同期下滑 4.65%。

東洋第三季營收 10.61 億元，季增 1.73%、年增 3.6%；累計前 9 月營收 30.67 億元，年增 1.6%，單季、累計營收均寫歷史同期次高。

政府公費流感疫苗今年總採購量約 633 萬劑，東洋取得 89 萬劑、得標金額為 2.15 億元，數量與得標金額都較去年成長逾 6 成，得標比重從去年的 9% 攀升至 14%，東洋從 9 月開始出貨、並陸續有營收貢獻。

此外，東洋流感疫苗為國內唯一透過細胞培技術，預期在新冠疫情持續蔓延下，除了公費疫苗外，自費疫苗需求量有望同步增加，與原廠爭取更多疫苗，可望帶動下半年營運進一步擴大。

東洋今年中與高端完成新冠疫苗代工充填合約，依照合約約定進行製造與出貨，不過疫苗只有執行後段的充填，且屬於企業責任，疫苗營收貢獻占比小。

東洋海外布局效益逐步顯現，包括越南、菲律賓、泰國年複合成長率都有 9-11%，另外，墨西哥市場今年將有營收貢獻、南韓與印尼則是明年開始有收益、土耳其則處於藥證申請階段，最快後年貢獻營收。