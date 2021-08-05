台嘉碩旗下嘉碩生醫生物檢測產品取得歐盟認證

台嘉碩 (3221-TW) 旗下嘉碩生醫，以表面聲波感測器技術開發的檢測產品「iProtin CRP assay cartridge kit」與「iProtin reader」，獲得歐盟認證，核准進入歐洲體外診斷市場，是台嘉碩 2018 年成立嘉碩生醫後的一大進展。

台嘉碩表示，嘉碩生醫以免疫分析和表面聲波 (SAW) 為核心技術基礎，開發定點照護系統，嘉碩生醫將在歐洲市場正式銷售，目標為歐洲基層診所與遠距醫療客戶。

台嘉碩指出，此系統只需取 1 滴指尖全血，數分鐘內，儀器即可檢測出人體內的 C 反應蛋白 (CRP) 濃度，作為發炎或細菌感染預警，設備易於操作，適合用於基層診所或居家訪視，或應用於老人社區、長期照護的機構，並能提供定量結果，醫療人員可據此做出準確的診斷和決策，以改善群體健康狀況。

根據國際大廠在今年的全球趨勢大調查，歐洲地區高齡及慢性病人口龐大、與 COVID-19 造成的生活影響，歐洲未來 5 年遠距醫療相關營收成長將超過 4.5 倍，估可達 207 億美元市場規模。

台嘉碩表示，進軍歐洲，可建立遠距醫療新服務模式，除了可為病人提供線上即時檢測服務，還可確保慢性病患者獲得所需醫療照護服務，並減少不必要的抗生素濫用。

除了歐洲外銷市場，嘉碩生醫也積極推動國內醫療照護服務，預計今年第三季同步啟動產品銷售。

台嘉碩董事長黃鈺同指出，嘉碩生醫檢測、照護產品也將持續參與生技及照護相關展出，爭取產品曝光度，並期盼進入社區醫療院所體系，同時在表面聲波應用相關照護產品上，快速拉升市占。