台嘉碩集團代理韓國抗原快篩產品 獲准專案輸入

因應新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫情，台嘉碩 (3221-TW) 指出，子公司嘉碩生醫代理的韓國 GenBody COVID-19 Ag 抗原快篩產品，已通過衛福部食藥署審查，依據醫療器材管理法核准專案輸入，陸續取得各地快篩站，包括多家醫院、診所、產業公協會、公司企業的合作意向。

台嘉碩指出，韓系快篩精準度高，全球市占率高，成本具競爭力，將可補足 2020 年國內產品開發時較缺陽性案例驗證的市場缺口，子公司嘉碩生醫已取得原廠 GenBody 公司授權，將負責台灣經銷。

台嘉碩指出，此一韓系抗原快篩產品已陸續取得各地快篩站，多家醫院、診所、產業協會、公司企業合作意向，此產品為專家用，需由醫療人員執行，檢測結果較家用版更準確，可有效篩驗出感染者，精準防疫。

台嘉碩指出，國際設備大廠近期已專案輸入推出落地型 COVID-19 定量全抗體設備，該設備可使用在醫院中心實驗室，但不易普及。因應疫情持續發展與疫苗接種普及化，未來 COVID-19 全抗體檢測除在醫院中進行，擴散至診所、社區、衛生所、企業防疫的需求還會持續加大。

而嘉碩生醫也與日本結盟業者夥伴合作開發 COVID-19 定量全抗體檢測平台 iProtin，正研究機構 P3 實驗室執行 IRB 臨床試驗，以因應未來疫情緊急需求或疫苗接種反應檢測。

該產品屬於定點照護 POCT 手持檢測設備， 機台小、操作便利，只需一小滴全血, 可於 3 分鐘內測出抗體定量結果，預計第三季向衛福部食藥署申請緊急專案製造許可，未來 iProtin 系列檢測產品將可廣泛應用於醫療、企業防疫、社區防疫。