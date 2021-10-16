財政計畫大餅將落空？拜登鬆口：最終規模會低於3.5兆美元

美國總統拜登周五 (15 日) 鬆口坦承，國會將不會以 3.5 兆美元的規模通過基礎建設、教育與照護的財政政策，但他重申兩大支出法案終將落地實施。

拜登表示：「我相信我們會完成這項工作，但規模將較少，不會以 3.5 兆美元的規模通過。不過這項財政政策終究會塵埃落地，未來我們將努力爭取剩下的部分。」

國會民主黨進步派和溫和派的分歧，正拖累拜登財政計畫的進展，該計畫除了有參議院兩黨通過的 5500 億美元公共工程案外，還包含加稅、教育、兒童與老人照護、氣候等規模較大的社會安全和福利支出。

白宮和民主黨領袖正討論如何縮減規模較大的支出計畫，致力於獲得兩位溫和派民主黨參議員的支持，以藉由預算和解程序繞過共和黨通過該案。

掌握關鍵支持票的溫和派參議員曼欽 (Joe Manchin) 曾表示，希望最高能不超過 1.5 兆美元，而拜登正力求從中取得 2 兆美元規模的折衷方案。

然而，眾議院的民主黨進步派卻對 2 兆美元規模表示不滿，矢言杯葛基建案，直到兩位溫和派議員支持較大規模的支出。這導致基建案目前遲遲無法通過。

拜登說：「這些法案並沒有左派、右派，或溫和派、進步派，或美國與他國對抗的區別。在我看來，這些法案實際上是關於美國的競爭力與自滿，機會與衰敗，關於美國領導全球或讓全球追隨美國的腳步。」