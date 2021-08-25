美國眾議院打破僵局推進拜登預算案 9月底表決基建案

美國眾議院民主黨人打破僵局，周二 (24 日) 以些微票數通過 3.5 兆美元預算藍圖，並同意在 9 月 27 日以前針對 1 兆美元兩黨基建案舉行投票，推進總統拜登的經濟議程。

眾議院在周二的程序性投票中以 220 票對 212 票通過預算案，以推動民主黨進步派在氣候、教育等「人文基建」政策，並附帶一項不具約束力的承諾，將在 9 月 27 日之前表決基建案，以安撫黨內 10 名溫和派議員。

眾議院通過預算案之後，由於參議院已在兩周前通過預算案，代表接下來民主黨若能確保黨內 50 名參議員都支持，就可以透過預算協調程序，在沒有共和黨參議員贊成的情況下通過支出計畫，並讓參議院已經通過的基建案在眾議院邁向最終表決。共和黨反對透過擴大支出和增稅籌措法案所需的資金。

眾議院議長佩洛西發布聲明說：「我矢言在 9 月 27 日之前通過兩黨基建案，而且會鼓勵我的黨團支持。」

佩洛西表示，眾議院將和參議院共商 3.5 兆美元預算案的細節，最大目標是推動該法案在參議院過關，意味著預算案最終規模可能小於眾議院民主黨進步派希望的金額。

眾議院共和黨領袖 Kevin McCarthy 抨擊民主黨人，不顧阿富汗危機忙著確保拜登國內支出計畫通過，「民主黨或許認為這是個好日子，但這對美國是尷尬的一天。」