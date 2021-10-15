日本擬為台積電熊本廠補貼一半費用 日經：小心踩WTO黃線

台積電 (2330-TW) 正式拍板日本投資建廠案，日本政府研擬最高補助一半費用，但日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，日本必須思考如何在經濟安全和公平競爭之間取得平衡，否則補貼政策可能踩到世界貿易組織 (WTO) 的黃線。

日本首相岸田文雄周四 (14 日) 表示，他支持公民部門共同投資，將把台積電 1 兆日圓投資案納入新制定的經濟刺激計畫。但參與計畫的企業必須優先出貨給日本，以換得款項，如果撤出日本或未能履行承諾，必須償還已領到的補助資金。

日經指出，日本招攬台積電設廠、以強化晶片自給自足能力的努力獲得回應，然而若日本政府提供大量補貼，不只有扭曲市場的風險，也損害 WTO 的公平貿易精神。

目前 WTO 對補貼機制分為紅、黃、綠三類。鼓勵出口的補貼政策、以及透過使用國內材料和零件並換取補助款的作法，都是必須禁止的「紅色盒子」區域。而日本研擬給台積電的補助措施，則落在合法性可以個案討論的「黃色區域」。

WTO 補貼機制分為紅、黃、綠三類。圖取自印度貿易促進委員會 (TCPI)

舉例來說，南韓等晶片生產國可以向 WTO 提出申訴，主張日本靠補貼當地設廠業者取得便宜晶片，導致南韓等國家的晶片出口減少。此外，如果日本出口便宜的晶片，也會引發貿易爭端。

目前落在黃色區域的案例，大多未被 WTO 列為違規，理由是提出申訴的一方難以證明受特定補貼損害。美國和歐盟近年日益重視中國大規模補助晶片業的問題，卻都未向 WTO 提出申訴。