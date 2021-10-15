〈美股盤後〉台積電帶旺費半 標普迎來自3月以來最好的一天

美國第三季財報季起跑，週四 (14 日) 摩根士丹利、花旗、富國和美國銀行等大型銀行企業財報亮眼，台積電法說會優於預期，美國上週初領失業金人數降至 2020 年 3 月以來的最低水平，利多消息為多頭埋下火種。

週四華爾街擺脫通膨壓力、供應鏈混亂可能抑制經濟增長的擔憂，四大指數收紅，道瓊漲逾 500 點，晶片股飆升帶動費半升逾 3%，標普漲逾 1.7%，創下自 3 月以來的最大漲幅。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.39 億例，死亡數突破 487 萬例。美國累計確診超過 4473 萬例，累計死亡數超過 72.0 萬。印度累計確診超過 3402 萬例，巴西累計確診 2159 萬例。

週四 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 534.75 點，或 1.56%，收 34,912.56 點。

那斯達克指數上漲 251.79 點，或 1.73%，收 14,823.43 點。

標普 500 指數上漲 74.46 點，或 1.71%，收 4,438.26 點。

費城半導體指數上漲 98.5 點，或 3.08%，收 3,291.2 點。

標普 11 大板塊全部上漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王連袂收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.02%；臉書 (FB-US) 上漲 1.23%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.47%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.17%。

道瓊成分股僅波音、默克收黑。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 7.43%； 聯合健康 (UNH-US) 上漲 4.17%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.22%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.85%。

費半成分股全面攀高。英特爾 (INTC-US) 上漲 3.14%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.85%；AMD (AMD-US) 上漲 2.59%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.01%；美光 (MU-US) 上漲 2.14%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.90%。

台股 ADR 集體走升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.35%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.10%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.79 %；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.03%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.35% 至每股 112.56 美元，換算價為 632.25 元，折溢價率達 10.34%。台積電週四公布第三季財報告捷，獲利、EPS 再創新高，料第四季將延續寫新高，全年美元營收成長 24%。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，市場消化了台積電調漲晶圓代工價格的消息，但須謹慎看待半導體循環週期風險。

Coinbase (COIN-US) 大漲 5.36% 至每股 260.00 美元。Coinbase 週四發布一項新政策提案指出，美國應建立一個新的監管機構來監督數位資產市場，否則可能會使美國進一步落後於其他國家。

微軟 (MSFT-US) 上漲 2.17% 至每股 302.75 美元。微軟旗下以求職、專業人脈網路為導向的 LinkedIn 宣布將會關閉其中國版本網站，主因是在中國該網站面臨更加艱難的營運環境和更高的合規要求。

莫德納 (MRNA-US) 上漲 3.23% 至每股 331.88 美元。美國食品藥物管理局 (FDA) 的一個重要顧問委員會週四一致建議，對 65 歲及以上的人群和其他患重病高風險的美國人接種莫德納第三劑新冠疫苗。

摩根士丹利、花旗、富國等華爾街四大銀行第三季大賺，其中美國銀行受益創紀錄的資產管理費、強勁的投資銀行業務和更高的交易收入驅動，第三季財報獲利暴增 58% 至 77 億美元，每股純益達 0.85 美元，皆優於預期。美國銀行 (BAC-US) 大漲 4.52% 至每股 45.07 美元。

經濟數據

美國上週初請失業金 (萬人) 報 29.3 萬人，預期 32 萬人，前值 32.9 萬人

美國上週續請失業金 (萬人) 報 259.3 萬人，預期 267 萬人，前值 271.4 萬人

美國 9 月 PPI 月增率 0.5%，預期 0.6%，前值 0.7%

美國 9 月核心 PPI 月增率 0.2%，預期 0.5%，前值 0.6%

華爾街分析

美國上週初領失業金人數降至 2020 年 3 月以來的最低，Bankrate.com 網站分析師 Mark Hamrick 稱：「看到了就業市場出現新的、受歡迎的改善跡象。」

標普成分股中的八家企業發布最新財報，所有財報獲利皆超過市場預期。

瑞銀投資長 Mark Haefele 提到：「到目前為止，儘管勞動力成本上升，但絕大多數美國大型公司都能夠產生更高的盈利能力，因為銷售增長如此強勁，預計第三季也會出現同樣的情況。」

Washington Crossing Advisors 高級投資組合經理 Kevin Caron 提到：「儘管存在成本壓力和供應擔憂，但另一方面是業務強勁，我們看到了更強勁的利潤，這有助於提振股市。」

Alan B. Lancz & Associates 總裁 Alan Lancz 表示：「9 月份甚至上週令市場擔憂的一些因素，比如通膨和 Delta 疫情影響可能已經減弱，並不是說一切都結束了，但至少暫時朝著正確的方向發展。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主