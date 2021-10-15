日媒：台積電新廠總投資額達1兆日圓 日本政府將補助一半

日本《朝日新聞》15 日 (週五) 報導，晶圓代工龍頭台積電決定赴日設廠，新工廠的總投資額達 1 兆日圓規模，日本政府有意補助約一半費用、相當於約 5000 億日圓規，將於本年度的修正預算案內提列相關費用。

台積電 (2330-TW) 於 10 月 14 日 (週四) 召開法說，正式宣布將赴日本投資設廠。對此日本經濟產業大臣萩生田光一在 14 日當天表示，把國內的半導體生產基礎打好，對日本的將來而言非常重要。關於日本政府在相關建設的支援舉措方面，萩生田光一表示會在選舉之後訂出明確方針。

台積電在法說會中表示，為因應特殊製程需求，決定在日本投資設特殊製程晶圓廠，預計 2022 年建廠、2024 年末量產。新廠將採 22、28 奈米特殊製程，目的是基於客戶需求、並考量營運和經濟等因素，在日本設廠可就近服務客戶。

目前台積電在國內外共擁有 17 座製造工廠。而在海外的大型工廠當中，規模最大的當屬運作中的中國工廠，正進行擴廠作業的美國工廠排名第二，日本新廠將排名第三。

根據日本政府相關人士說法，台積電和日本索尼集團 (6758-JP)、以及日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 集團旗下最主要的零件製造商 Denso(6902-JP)，正計畫共同在日本九州的熊本縣內興建全新半導體廠。新廠很可能落腳熊本縣的菊陽町，台積電主要客戶索尼集團的 CMOS 工廠就設於該處。