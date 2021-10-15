〈國票金娶安泰銀〉隆力降價賣 股價兩樣情 國票金漲逾3%

國票金 (2889-TW) 昨 (14) 日晚間與安泰銀 (2849-TW) 共同召開記者會，宣佈以股份轉換的方式，每股 17.21 元對價併購安泰銀，溢價僅 1.2%，由於隆力降價求售，今反映到股價上，兩公司表現兩樣情。

國票金今早盤股價以 15.8 元開出，上漲 0.25 元，漲幅一度擴大至逾 3%，收復 16 元；安泰銀則走低，早盤以 16.65 元開出，下跌 0.5 元，跌幅逾 2%。

國票金、安泰銀董事會決議通過以股份轉換方式合併，安泰銀股東每 1 股可換得現金 9.46673 元、國票金特別股 0.493344 股（預定發行價格為 15.70 元），相當每股 17.212231 元作為交易對價。每股交易對價依安泰銀行於證交所上市股票的前 1 日交易收盤價，溢價為 1.2%，較前 20 日的交易收盤均價則溢價 6.4%。

法人表示，以每股對價 17.212231 元來看，相當於安泰銀股價淨值比 0.99 倍，創台灣私募基金退出金融業最低紀錄，對照獨立專家評估安泰銀併購身價合理區間為 17.04 元至 18.67 元，可看出隆力出價僅略高於區間價。

正因為隆力降價賣，也讓安泰銀溢價率僅有 1.2%，成為今日安泰銀股價未上演新婚行情主因，但國票金挾著聘金談得漂亮優勢，股價則慶祝上漲。

國票金、安泰銀兩家公司預計在 12 月 2 日召開股東臨時會，討論此一併購案，一旦通過，之後再遞件向金管會申請，一旦順利，預計最快明年第二季就可完成合併案，屆時安泰銀將下市。