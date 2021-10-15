美港口全天候營運疏通供應鏈瓶頸 白宮：後續將祭出更多措施

白宮港口特使波卡里 (John Porcari) 周四 (14 日) 表示，航運業承諾將在洛杉磯碼頭全天候卸貨，但此舉僅是解決全美供應鏈堵塞問題的第一步。

美國持續針對運輸問題採取其他措施，如從在港口內部額外建立臨時碼頭，並與各州合作加快發放商業卡車司機執照。波卡里表示：「我們已確保大型貨運商的運輸，這確實有助於美國、有助於疏通碼頭。如今我們還需要為交通系統的其他部分挹注活力。」

洛杉磯港周三宣佈將 24 營運以幫助緩解交通擁塞狀況，由於卡車司機與工人短缺、倉庫空間的缺乏和運輸瓶頸加劇各類商品交期。

今年由亞洲至美西進口需求激增，使航運業務大為增長。洛杉磯表示，上個月處理 89.8 萬個貨櫃，比去年同期成長 1.7%，是該港歷史上最好的 9 月，預計今年將處理 1080 萬個貨櫃，年增 17%。

洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 表示，長灘在內沿岸海灣有 62 艘船停泊，還有 25 艘船於路途中準備進港。南加州港口是美國、亞洲航線關鍵海運樞紐。

Seroka 說：「目前離黑色星期五僅剩 4 周半，還有很多工作要做。」美國零售商示警，運輸壅塞將使假期消費旺季出現進一步短缺和物價上漲。

目前 Fedex (FDX-US) 、UPS (UPS-US) ，沃爾瑪 (WMT-US) 與目標百貨 (TGT-US) 都紛紛承諾將全天候營運運貨。白宮表示，三星電子和家得寶 (HD-US) 正在加大、加快分銷速度。