美實施24小時卸貨因應供應鏈瓶頸 拜登敦促所有企業加速營運

美國總統拜登周三 (13 日) 矢言解決供應鏈問題，計劃擴大港口和航運業務，並敦促其他企業加快營運速度，以緩解運輸堵塞等亂象，避免擾亂美國年底的消費旺季。

白宮表示，洛杉磯港將加入長灘港加強 24 小時運作，Fedex (FDX-US)、UPS (UPS-US) 承諾將大幅增加夜間運貨數量，沃爾瑪 (WMT-US) 等零售商也將擴大非巔峰時段的卸貨。

拜登說，此舉是推動美國供應鏈加快運作的第一步。拜登稍早召集港口、工會和大企業商討如何盡快解決積壓訂單的問題，其中包括在洛杉磯多處港口正等待卸貨的 50 萬個貨櫃。

拜登表示：「這是一個全面性的 24 小時運作，但現在我們還需要供應鏈中其餘民間部門也加強努力，需要政府支援將有適當的配套措施，倘若企業沒有作為，政府將要求他們採取行動。」

諮詢機構 Kearney 表示，家得寶 (HD-US) 和目標百貨 (TGT-US) 等零售商中有 2.69% 的業者自行租賃船隻，以便在消費旺季及時交貨。

白宮正忙於緩解美國港口、高速公路和鐵路運輸壅塞，以及勞力短缺造成的供應鏈瓶頸，並警告今年耶誕節美國人可能面臨更高的價格和商品短缺。

國際貨幣基金 (IMF) 本周調降今年全球經濟成長的預測，認為已開發國家部分供應鏈中斷，正在拖累復甦。

供應鏈問題源自於疫情、工人短缺和交通樞紐放緩，同時間耐用品需求激增所致。若供貨問題導致年底聖誕節銷售低於預期，恐損害美國公司，並為拜登政府帶來政治風險。