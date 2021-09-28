貨運需求強勁 波音攜手GAMECO於明年建貨運機改裝線

據報導，在疫情的衝擊下，航空旅遊需求大減，但是航空貨運需求強勁，因而有許多航空公司將舊款客機改裝為貨運機，以符合市場需求。美國飛機大廠波音 (BA-US) 在週二 (28 日) 表示，將與廣州飛機維修工程公司 GAMECO 在明年共同建立 2 條 767 貨機改裝線。

GAMECO 執行長 Norbert Marx 表示，疫情爆發後，二手飛機的價格暴跌，電子商務蓬勃發展，全球供應鏈發生重組，使得貨運需求大增，因此有許多航空公司想將舊款客機改裝為貨運機。

GAMECO 是中國南方航空公司部分負責維護、修理和全面翻修 (MRO) 的供應商，目前運營了 3 條 737-800BCF 客機改裝生產線。

航空貨運產業預期即將迎來旺季，但是在許多因素導致亞洲需求大幅超過供應的情況下，相關業者憂心，屆時運輸業將會出現大混亂，費率也將大幅飆升。

有運輸業者表示，客機改裝的貨運機是否能在未來幾週內返回，存在一個很大的問號。如果沒有人可以操作飛機，或者沒有足夠的機組人員，那麼航空公司只能被迫減少航班，這將會是一個巨大的問題，因為貨運機在空運運能中的佔比很高。

相關業者也指出，如今包機申請獲准的難度很高，如果沒有足夠的人力來處理航班，對於空運的費率感到十分不安，因為運能的供應將遠遠低於需求。

「如果未來幾個月旺季的情況仍是如此，我們可能會看到大混亂，甚至比去年更糟。去年運輸機和包機在增加運能方面發揮了非常重要的作用，但如今兩者的供應都受到限制。」該名業者說道。