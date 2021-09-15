波音樂觀看未來20年成長前景 上調飛機需求預測

由於全球航空旅遊回溫，緩和去年疫情最嚴重時期的悲觀預測，市場波音周二（13 日）上調長期航空需求預測，看好未來 20 年成長前景。

波音預計未來 20 年將交付 43,610 商用飛機，價值約 7.2 兆美元，比去年同期的 43,110 架增加 500 架飛機。

而從更短的 10 年展望來看，波音預計將交付 19,330 架飛機，高於去年預計的 18,350 架，凸顯未來 10 年受疫情影響因素已趨緩。

此外，波音也預測，包括航空、軍用飛機與其他航空産品服務的市場需求將從去年預估的 8.7 兆美元增至 9 兆美元。

波音策略長 Marc Allen 受訪時說：「本公司上調需求預期的原因是，過去一年內國內旅遊反彈的速度非常快。」

波音也預計，國內航班在 2022 年將恢復至疫情爆發前的水準，而國際航班則在 2024 年能恢復疫情前水準。

波音商業行銷副總 Darren Hulst 表示，航空業過去兩年的成長基本上都遭新冠疫情扼殺。

市場對客機的需求常視為整體經濟的風向球，波音將其對全球經濟年均成長預估從去年的 2.5% 提高至 2.7%。

波音與其他飛機製造商預測，隨現階段環境壓力與新冠疫情等因素，將加速噴射客機退役，為新客機在市場上留下空間。

不過，一些分析人士仍對變種病毒的高傳染力與不確定性，還有持續實施的旅遊限制感到擔憂，儘管目前疫苗接種率穩步上升。

此外，波音的 737 MAX 遭全球監管機構下令停飛一年半後，各國陸續解禁，飛機也在去年 11 月已恢復交付，目前已交出 400 架 MAX 客機，預計最後一批完工的 MAX 客機預計在明年底交付，但中國仍未對該型號飛機解除禁令。

截稿前，波音 (BA-US) 股價小跌 0.97%，每股暫報 212.40 美元。