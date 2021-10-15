網友敲碗星鏈何時上飛機 馬斯克：正在洽談中

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周四（14 日）在推特上表示，目前正與航空公司洽談提供「星鏈」（Starlink）的衛星網路服務，不過推文中並未提供任何有關商談細節。

有人問及馬斯克是否有在航空公司推出星鏈服務的計畫，馬斯克在推特上回應正與航空公司洽談中，並且還強調自家星鏈網路低延遲、速度快的優點。網友見馬斯克回覆紛紛表示「太好了，飛機 WiFi 終於有望改善」、「星鏈一定令人驚艷」，也有網友表示「遊艇是不是也可以列入考慮」。

馬斯克推文表示正與航空公司商談星鏈網路服務。（圖片來源：擷取自馬斯克推特）

星鏈是馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX 的一個衛星網路服務計畫，該公司預計利用 5 年時間，將數千顆衛星送入近地軌道組成衛星星系（satellite constellation），以提供高速的網路服務，目前星鏈計畫中已發射 1,700 多顆衛星。

去年 10 月底，SpaceX 率先在美國部分地區推出星鏈網路服務測試，測試期間價格為每月 99 美元，同時用戶需要支付 499 美元購買相關設備，包含訊號接受設備、三腳架和 WiFi 路由器（Router）。

今年 6 月時，SpaceX 副總裁 Jonathan Hofeller 曾表示，SpaceX 正與航空公司討論，在航班中提供星鏈的 Wi-Fi 網路服務，此外也正在開發自家航空產品，到目前為止已進行相關測試，不久後就能完成亮相並安裝在飛機上使用。

Hofeller 強調，星鏈的的衛星在離地球較近的軌道環繞，因此提供的網路服務觸及全球各地，無論飛機在何處飛行，網路都將無比暢通。

此外，另外兩家寬頻網路通信公司 Viasat(VSAT-US)、Intelsat 也開始為達美航空 (DAL-US)、捷藍航空 (JBLU-US)、美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 提供網路服務，不過 SpaceX 憑藉近地軌道衛星優勢，提供的網路速度較兩家公司快。