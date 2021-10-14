〈台積電法說〉Q3財報優預期 ADR早盤跳空勁揚逾3%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (14) 日召開法說，第三季財報優於預期，獲利、EPS 再創高，第四季將延續寫新高態勢，全年美元營收成長 24%，並對 2 奈米製程 2025 年維持領先地位深具信心，激勵台積電 ADR 早盤股價強漲表態，一掃周三 (13 日) 頹勢，跳空大漲超過 3.5%。

台積電第三季毛利率貼近財測高標、達 51.3%，營益率則超越財測為 41.2%，單季稅後純益 1562.6 億元，季增 16.3%，年增 13.8%，每股純益 6.03 元，優於外資預期，前三季每股純益 16.59 元。

台積電預估，第四季營收將達 154-157 億美元，季增 3.5-5.5%，續寫新猷，毛利率估達 51-53%，將較第三季成長，營益率 39-41%，受認列捐贈疫苗資金影響；全年美元營收將成長 24%，毛利率高於 50% 水準。

近期半導體產業雜音頻傳，總裁魏哲家也再度重申，產能吃緊情況將延續至明年，並強調，供應鏈維持較高庫存水位現象仍將持續一段期間，打臉外資先前釋出半導體產業面臨庫存調整與潛在砍單疑慮等看法。

面對三星放話在 2 奈米製程上超車，魏哲家不評論競爭對手技術進展，但信心十足回應，2025 年台積電 2 奈米製程不論是密度或是效能，都將是最領先的技術。

台積電也正式宣布因應特殊製程需求，將赴日本投資設特殊製程晶圓廠，預計 2022 年建廠，採用 22、28 奈米特殊製程，2024 年末量產，此舉是基於客戶需求、營運與經濟等考量，設廠可就近服務。

