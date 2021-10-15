「戳破這個泡沫！」大摩CEO呼籲聯準會升息

週四 (14 日) 摩根士丹利 (大摩) 執行長高曼 (James Gorman) 受訪《彭博社》專訪時呼籲聯準會 (Fed) 升息。

聯準會近期公布的 9 月會議紀要顯示，與會者指出，如果在下次 (11 月) 利率會議上決定縮減購債 (Taper)，可能會從 11 月中旬或 12 月中旬開始啟動 Taper，明年年中或稍晚左右結束，但該多快升息以因應的問題？Fed 官員仍存在分歧。

芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測 Fed 於 2022 年 9 月首次升息的機率為近 65%。

市場預測 Fed 於 2022 年 9 月首次升息 (圖片：CME FedWatch)

摩根大通、貝萊德、高盛皆對通膨狀況表達擔憂，認為飆升的通膨不是暫時性的，摩根士丹利執行長高曼週四也提出相同見解。

高曼週四受訪時提到，大摩正在為聯準會升息做準備，市場已為升息做好準備。他表示：「(Fed) 必須稍微戳破這個泡沫，市場上錢太多了。」

由於薪資上漲、供應鏈瓶頸和大宗商品價格飆升推高了通膨。他說：「並非所有這些都是暫時現象，這將迫使 Fed 採取更激進的措施。市場已經消化了聯準會將不得不採取行動，不僅是縮減購債，還有升息。」

Fed 應該在什麼時候採取行動呢？高曼稱：「是我的話，肯定會在明年第一季開始行動，他們有很大的行動能力，在接下來的一年裡升息不是一場災難，也不會令人感到訝異。」

摩根士丹利週四公佈 2021 年第三季財報，營收 148 億美元，年增 26%，每股純益 (EPS) 為 1.98 美元，皆優於華爾街預期，主因是企業併購和 IPO 活動帶來更多諮詢收入。

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