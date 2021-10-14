台積電決定赴日設廠 日本經濟產業大臣：將做足準備

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 週四 (14 日) 召開法說，正式宣布將赴日本投資設廠。對此，日本經濟產業大臣萩生田光一表示，為日本國內的半導體生產打好基礎，對日本的將來而言非常重要。而關於日本政府在相關建設的支援舉措方面，萩生田光一也表示會在選舉之後訂出明確方針。

台積電在 10 月 14 日召開法說，正式宣布為因應特殊製程需求，決定在日本投資設特殊製程晶圓廠，預計 2022 年建廠、2024 年末量產。新廠將採 22、28 奈米特殊製程，目的是基於客戶需求、並考量營運和經濟等因素，在日本設廠可就近服務客戶。

台積電財務長黃仁昭表示，此建廠計畫將獲日本政府補助與支持，但不會與日本官方合資。和重要客戶間的合資關係，則會視個案情況來進行評估。

消息人士透露，台積電和日本索尼集團 (6758-JP)、以及日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 集團旗下最主要的零件製造商 Denso(6902-JP)，正計畫共同在日本九州的熊本縣內興建全新半導體工廠，據傳新廠將僱用達 2000 人，總事業費上看 8000 億日圓。

日本九州有眾多半導體工廠聚集，因而有「矽島」(Silicon Island) 之稱。而除了半導體工廠之外，生產半導體材料和相關機台的工廠也都集中當地，科技產業聚落衍然成形。

而熊本縣有豐沛的水資源、加上土地遼闊且地價低廉，又有高速公路經過，這也是為何絕大多數的半導體廠都選擇落腳該縣的原因。