〈台積電法說〉Q4營收季增上看5.5%續創高 全年估成長24%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (14) 日召開法說，第三季獲利再創新高、優於預期，台積電預估，第四季營收將達 154-157 億美元，季增 3.5-5.5%，續寫新猷，毛利率估達 51-53%，營益率 39-41%，全年美元營收將成長 24%，毛利率高於 50% 水準。

據台積電公布的第四季財測，營收中位數約季增 4.5%，以 1 美元兌換新台幣 28 元計算，第四季新台幣營收估達 4312-4396 億元，季增 4-6% 至，毛利率也將較第三季成長，維持 50% 以上。

台積電財務長黃仁昭指出，由於大部分採購疫苗捐贈予衛福部的資金，將在第四季認列，影響單季營益率約 1 個百分點；毛利率方面，今年雖受新台幣升值與 5 奈米新製程量產等因素影響，全年毛利率仍可望超過 50%。

總裁魏哲家表示，第四季受惠 5 奈米等先進製程需求強勁驅動，營收可望持續成長，使全年美元營收年增幅達 24%。

台積電第三季毛利率貼近財測高標、達 51.3%，營益率則超越財測預期為 41.2%，單季稅後純益 1562.6 億元，季增 16.3%，年增 13.8%，每股純益 6.03 元，優於外資預期，前三季每股純益 16.59 元。