〈國票金娶安泰銀〉將成唯一擁虛實銀行金控 提獎勵留任員工方案

國票金 (2889-TW) 董事長魏啟林今 (14) 日表示，若經主管機關同意，國票金併購安泰銀行 (2849-TW) 後，將成為唯一同時擁有實體銀行、純網銀的金控，而安泰銀因為沒有消滅銀行的問題，所以對員工不會有優離議題，而是提獎勵留任方案，鼓勵安泰銀同仁與國票金一起打拚。

魏啟林指出，金控公司存在購併與資源整合的優勢，納入安泰銀行將使國票金旗下擁有實體銀行及純網路銀行樂天銀行，在市場區隔的經營策略規劃及業務差異化發展下，有助健全各子公司經營發展。

魏啟林表示，目前國票金是以票券金融為主，票券 ROE 約為 10%，預期隨著實體銀行加入，該集團業務版圖趨於完整，法人金融、消費金融、投資銀行業務三足鼎立。目前安泰銀 ROE 約為 6%，未來希望拉高到約 9-10%，銀行與票券一起成為國票金的雙引擎。

國票金大股東分散，一直以來有多位獨董對併購安泰銀有異議，魏啟林透露，國票金是唯一產金分離的金控，沒有一個大股東持股超過 10%，所以各股東有不同意見很正常，雖然一樣有獨董有不同意見，但會議過程和諧、最後都依表決通過。

魏啟林強調，未來現金增資時，如果有人不認，就會洽特定人，不會讓任何大股東持股超過 10%，就連安泰大股東隆力轉換持股也不會超過 10%，所以不會有產金分離的問題。

談到安泰銀行與純網銀樂天銀行的差異化策略，魏啟林表示，樂天銀行將專注在金融科技發展及消費金融，而實體銀行安泰銀將專注在一般商業銀行及客戶關係經營，也就是著力於法金會多一點。

外界也關切安泰銀員工權益，魏啟林表示，本次股份轉換案兼顧國票金控及安泰銀行雙方股東及員工權益，國票金控並無實體銀行子公司，不同於其他金控公司的併購案例，安泰銀行不存在消滅銀行的問題，將維持既有獨立營運的實體與結構，與國票金控旗下其他子公司並存，各自發揮經營優勢。

魏啟林進一步強調，期待安泰銀行全數員工能夠繼續留任，因此不僅承諾維持所有薪酬待遇及其他勞動條件不變，保障三年留任的工作權，確保安泰銀行全體員工的權益，並且會推出合理的獎勵留任方案，鼓勵安泰同仁與國票金控全體員工共同打拼。

國票金、安泰銀將於 12/2 同步召開臨時股東會，討論此換股併購案，之後再遞件向金管會申請，一旦順利，預計最快明年第二季就可完成合併案。