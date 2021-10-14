〈台股盤後〉台積法說前資金觀望 衝高拉回逾130點

台股今 (14) 日上沖下洗，早盤一度衝上 5 日線並挑戰 10 日線，但後繼無力漲幅收斂，尾盤自高點拉回逾 130 點，收 16387.28 點，漲 39.29 點或 0.24%，成交量 2564 億元，與昨日相當。

觀察今日權值股表現，台積電法說下午登場，不過早盤開高後走弱，尾盤遭遇賣壓調節，收單日最低 573 元，上漲 2 元或 0.35%，聯電也小漲，鴻海則收漲近 1%。

記憶體相關的華邦電則衝半根漲停、南亞科也近 5%；電池的 AES-KY 也漲 5%，台光電、旭準等漲逾 3%，面板雙虎群創漲近 3%，友達也有約 1.5% 的漲幅。

不過，聯發科下跌 2.55%、台達電重挫 4.46%、大力光也跌近 4%，失守 2000 元大關，華碩、致茂、技嘉等則跌逾 2%，是盤面上較為弱勢的電子指標股。

傳產族群方面，航運族群跌深反彈，貨櫃三雄全面走揚，萬海大漲 6.1%、陽明漲 4.4%、長榮漲逾 2%；自行車雙雄美利達漲 5.8%、巨大漲 3.8%，台玻也漲逾 3%。

之前相對強勢的塑化族群，則回落修正，台塑四寶全面走跌，台聚集團更是重挫，亞聚跌 7.7%、台聚跌 4.7%、華夏跌 4.6%、台達化也跌 2.1%；部分化工股也漲多拉回，中華化重挫近跌停、永光跌 6.4%、台肥跌 4.7%。