美飛倫敦只要3.5小時！聯合航空訂15架超音速客機

美國聯合航空週四 (3 日) 宣布從新創公司 Boom Supersonic 購買 15 架超音速客機，未來可能再添購 35 架，計畫進軍高速旅行的新領域，

新冠肺炎全球延燒，2020 年航空業歷經垂死掙扎，但隨著各國疫苗接種率逐漸提高，在陣亡將士紀念日連假效應下，旅遊業明顯回溫，而且由於各國政府與航空越來越注重減碳願景下，航空業正整裝待發，汰換飛機需求湧出。

聯合航空週四宣布向 Boom Supersonic 購買 15 架 Overture 超音速客機，並在未來某個時間點會再加購 35 架。

聯合航空執行長 Scott Kirby 於新聞稿中表示：「Boom 對未來商業航空的願景，加上該行業全球最強大的網路，將為商務、休閒旅客提供一流的飛行體驗。」

Overture 超音速客機飛行速度預估達 1.7 馬赫，可將目前飛行時間減半 (圖片：AFP)

Overture 超音速客機飛行速度預估達 1.7 馬赫，可將目前飛行時間減半。好比一般從紐約到倫敦的航班通常要花 7 小時，超音速客機將只需 3.5 小時。

聯合航空購買超音速客機，主要就是瞄準全球各大城市間的長途國際航班，比如從舊金山到東京、從紐約到巴黎。

聯合航空公司負責企業發展的副總裁 Mike Leskinen 稱，Overture 或許會極大地改變該航空公司一些最繁忙的國際航線，如果能縮短從美國東海岸飛往歐洲某些城市的飛行時間，並且碳排放更低，這點非常吸引人。

台北時間週四晚間 11 時 37 分許，聯合航空 (UAL-US) 下跌 2.70% 至每股 58.66 美元。

Boom Supersonic 成立於 2014 年，是一家超音速飛機製造商，總部位於丹佛，現在擁有約 150 名員工，並籌集了 2.7 億美元的資金。目前 Boom 第一架商用超音速飛機 Overture 尚未建成或獲得認證。

Boom 預計 XB-1 原型飛機在下半年進行試飛，該原型機為未來真正客機 Overture 的三分之一大小，主要用於性能測試和技術開發。

若 XB-1 試飛成功後，Boom 計畫 2023 年將 Overture 投入使用，在 2029 年開始提供客運服務，屆時，還需要取得美國聯邦航空管理局在內的監管機構認證。

實際上，Boom 帶動超音速客機商用旅行的計劃是否能實現，還有待觀察。