〈美股熱門股〉莫德納混打效力好漲3% Plug Power綠能前景俏漲12%

美研究：莫德納混打效力好 上漲 3.33%

莫德納 (MRNA-US) 周三（13 日）上漲 3.33% 至每股 321.50 美元，原因是美國國家衛生研究院（NIH）報告顯示，接種過嬌生 (JNJ-US) 疫苗者，第二劑若選擇 mRNA 疫苗施打，將產生更強的中和抗體反應。

NIH 募集 450 位成年人研究混打疫苗效果，受試者第一劑疫苗可選擇嬌生、輝瑞 (PFE-US)、莫德納接種，第二劑則選擇與先前不同疫苗施打，結果發現，不同疫苗混打皆能提高產生抗體，但接種嬌生單劑疫苗者，第二劑選擇輝瑞或莫德納，會產生更強的中和抗體反應。

這也意味著，前一劑疫苗選擇莫德納或輝瑞接種的人，第三劑疫苗可以任意更換前述其中一種疫苗，因為效果是差不多的。

嬌生新冠疫苗使用的是腺病毒技術，而輝瑞、莫德納則使用 mRNA 技術。NIH 透過混打研究，測試是否能對新冠病毒與變種病毒產生更全面的防護，不過研究結果尚未經過同行審查，NIH 周五（15 日）將把研究數據交給美國食品藥物管理局 (FDA) 疫苗小組。

Plug Power 綠能前景看俏 勁揚 12.79%

美國氫燃料電池製造商 Plug Power(PLUG-US) 周三股價勁揚 12.79% 至每股 33.59 美元，原因是該公司表示將與空中巴士、能源公司 Phillips 66 攜手開發綠色氫能，研究將其應用在飛機與機場的可行性，此策略獲大摩看好發展潛力，將該股評等從「中立」（equal-weight）上調至「優於大盤」（outperform）。

大摩分析師 Stephen Byrd 表示，升評主要有三個原因，首先是 Plug Power 很有可能在近期的投資人說明會更新開發進度與公開發展計畫，在來是各國綠能轉型將有利「綠色氫能」採用，最後是股票表現出有利的風險投資偏向。

Byrd 提高 Plug Power 在 2024 年營收預期至 20 億美元，比原估高 3 億美元，而 FactSet 分析師目前共識為 16.8 億美元。

Byrd 認為，美國要實現脫碳目標需要「大量」的綠色氫能，而 Plug Power 將受惠，目標價從每股 35 美元提高至 40 美元。

Jasper 罕病藥獲投行青睞 暴漲 105.13%

生物科技公司 Jasper Therapeutics(JSPR-US) 獲投行 Oppenheimer 看好其遺傳罕病藥物 JSP191 發展前景，給予該股「優於大盤」（outperform）評等，消息激勵股價飆漲 105.13% 至每股 14.19 美元，交易期間兩度觸發溶斷機制中斷交易。

Jasper Therapeutics 上月透過特殊目的收購公司 (SPAC) Amplitude Healthcare acquisition Corp. 借殼上市，該公司業務專攻罕病領域治療，目前正在開發造血幹細胞移植前的調理藥物 JSP191，以及工程造血幹細胞（eHSC）平台。

Oppenheimer 分析師 Jay Olson 認為，Jasper 是開發新型標靶型造血幹細胞移植調節藥物的領導者，看好旗下藥物 JSP191 的發展潛力，預估最高總銷售額為 23 億美元。Olson 將該公司股票目標價訂在每股 21 美元，意味著還有 41% 的上漲空間，也較前一交易日溢價 191.3%。