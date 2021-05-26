拜登加快電力脫碳腳步 將開放加州兩區離岸風電場開發

白宮官員周二（25 日）表示，拜登政府將在未來 4 年內批准 16 個離岸風電計畫，並開放加州沿岸兩個地區離岸風電開發案，以提振美國新興的風電產業。

拜登的計畫是在 2035 年使美國電力供應脫碳，到 2050 年使實現整體經濟無碳化，以因應氣候變遷，而離岸風電計畫則是脫碳規畫其中一部份。

美國海洋能源管理局局長 Amanda Lefton 表示，當局將在 2025 年前完成 16 個離岸風電計畫審查，這些項目將能替美國供電增加多達 19 GW（gigawatt）的綠電，實現拜登綠能供電目標： 2030 年前布署 30 吉瓦的離岸風電，為 1,000 萬戶家庭供電。

此外，白宮也宣布確定開放加州沿岸兩個地區的離岸風電開發案，分別是莫羅灣（Morro Bay）與洪堡郡（Humboldt County），象徵風電往太平洋海域擴展的重要里程碑。同時白宮明年將把其中一區出租給風電開發商。

由於美國西岸水域較深，將採新興的浮動式風力渦輪機發電技術，然而漂浮式離岸風電場與一般固定海底的風電場相比，成本高出不少，拜登政府表示，美國能源部已在該項技術投入逾 1 億美元。

官員表示，加州的兩個離岸風電將能生產 4.6 GW 的綠電，足以供應 160 萬戶家庭用電，同時也幫助加州快速實現在 2045 年前，不再使用化石燃料的目標。

一旦加州的離岸風電計畫在未來幾周內獲准後，美國海洋能源管理局將對該區兩地進行環境分析，選出最適合開放的地區，提供給離岸風電發商租賃。