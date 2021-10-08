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蘋果汽車計畫IronHeart揭密！未來iPhone不僅僅是iPhone

蘋果汽車計畫IronHeart揭密！未來iPhone不僅僅是iPhone (圖片：FAP)
蘋果汽車計畫IronHeart揭密！未來iPhone不僅僅是iPhone (圖片：FAP)

週四 (7 日) 《彭博社》報導，蘋果汽車計畫 IronHeart，將讓 iPhone 不僅是智慧型手機 iPhone，還搖身一變成為車用控制器。

蘋果 CarPlay 已被全球數以百萬計駕車人士用來控制音樂、讀取行車路線和撥打電話。蘋果計畫研發支援 CarPlay 介面新技術，有意將 iPhone 作為車內空調、車速表、燃油儀、音響廣播和座椅的控制器。

未來 iPhone 不僅僅是 iPhone (圖片：AFP)
未來 iPhone 不僅僅是 iPhone (圖片：AFP)

「IronHeart」計畫仍處於初期階段，蘋果還需與汽車製造商合作才得以進行，該計畫顯示，蘋果未來就算本身不造車和賣車，汽車仍可能成為蘋果主要營收來源之一。

蘋果發言人對此消息不予置評，蘋果 (AAPL-US) 週四收紅 0.91% 至每股 143.29 美元。

今年初多家媒體報導，蘋果 Apple Car 將在 3 年內投產，但果汽車高層人員相繼離去，這讓蘋果造車計劃雪上加霜。

今年 2 月開始就有許多關鍵負責人離職。蘋果自駕車傳感器團隊負責人 Benjamin Lyon  2 月離職，加入商業航太創業公司 Astra 擔任總工程師，接著 4 月領導自駕車安全和監管團隊的韋多 Jaime Waydo 離職，成為自駕車新創公司 Cavnue 的 CEO。

6 月管理蘋果自動駕駛工程的 Dave Scott 離開蘋果，加入醫療保健公司 Hyperfine。蘋果電動車研發方案負責人、前特斯拉資深副總裁 Doug Field 9 月被挖腳到福特。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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