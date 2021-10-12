國際板債券提前贖回潮落底 前9月餘額突破2000億元創高

金管會今 (12) 日公布，9 月僅一檔國際板債券提前贖回，前 9 月提前贖回檔數僅 51 檔，年減 64%，顯示國際板債券提前贖回潮落底；加上新債持續發行，雖然發行金額較去年同期衰退，但截至 9 月底，國際板債流通在外餘額正式突破 2000 億元大關、達 2004.11 億美元，創下歷史新高。

證期局副局長郭佳君表示，國際板債券 9 月發行量較去年同期少了 7 檔，相較去年同期大減 37.12 億美元，年減幅近 58%，主要是因為去年美元利率急速下滑，國際板債發行人考量成本，多數行使提前贖回，重新發行利率較低的國際板債，因此衝高去年的發行量。

據統計，2020 年全年總計有 159 檔債券被提早贖回，金額共 458.48 億美元，規模創歷年新高；也帶動去年全年共 195 檔國際板新債發行，規模達 601.56 億美元，亦創單年發行量新高。

據證期局統計，9 月國際板債券僅提前贖回一檔，規模 0.17 億美元，而發行 14 檔、金額達 27.01 億美元，使得累計至 9 月底止，流通在外檔數共 741 檔，創史上新高，流通在外餘額達 2004.11 億美元，也是史上首度突破 2000 億美元大關。