旺季及雙控政策推升價揚 水泥雙雄9月營收雙增

水泥雙雄受惠中國逐漸進入傳統旺季，加上能耗雙控、高煤價支撐水泥價格，台泥 (1101-TW) 今 (12) 日公告 9 月營收 95.98 億元，月增 0.7%、年增 6.2%，亞泥(1102-TW)9 月營收同樣寫下雙增表現。

中國自 9 月中開始能耗雙控政策、到下旬更大規模限電，台泥主要市場廣東、廣西的兩廣地區，受到政策管控較嚴，在市場供給減少下，水泥價格也出現多波上漲，支撐營收表現。

台泥第三季 268.82 億元，季增 3.9%、年減 9.8%；累計前三季營收 959.78 億元，年增 0.6%。

第四季來看，台泥認為，銷量將受到能耗雙控政策衝擊下滑，但市場看好，在逐步邁入年底趕工旺季，加上能耗雙控政策影響供給，以及高煤價、高電價支撐下，水泥報價向上，可望抵銷出貨減少的影響。

而亞泥主力產銷區為在江西、湖北以及四川，受限電影響較小，揚州廠 9 月底雖然有配合政策停工，但由於停工時間不長，透過其他廠區支援出貨，營運並未有太大的影響。

亞泥 9 月營收 78.31 億元，月增 8.8%、年增 7.9%；第三季營收 215.02 億元，季減 2.6%、年減 0.5%；前三季營收 618.11 億元，年增 13.3%。