油價平穩雙機制啟動 台灣中油：明（11）日起汽、柴油各調漲0.4元及0.3元

周日 (10 日) 台灣中油宣布自明（11）日凌晨零時起汽、柴油各調漲 0.4 元及 0.3 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 28.7 元、95 無鉛汽油每公升 30.2 元、98 無鉛汽油每公升 32.2 元、超級柴油每公升 25.7 元。

中油表示，本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽油吸收 1.4 元，柴油吸收 2.6 元。

中油稱，本週因美國供應管理協會 (ISM) 公布 9 月美國製造業採購經理人指數 (PMI) 轉強、石油輸出國家組織及夥伴國 (OPEC+) 維持溫和增產計畫不另行增產等因素影響，帶動油價上漲。

本週浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價上漲 3.19 美元，新臺幣兌美元匯率貶值 0.133 美元，國內油價依公式計算漲幅為 3.72%，汽、柴油每公升原應各調漲 1.8 元及 2.9 元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家 (日、韓、港、星) 之限制，中油吸收此部分調幅。

中油提到吸收後 95 無鉛汽油每公升 30.3 元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之 0.3 元經計算 25% 吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收 0.1 元。因雙重平穩機制啟動，汽油吸收 1.4 元，柴油吸收 2.6 元，汽、柴油實際價格每公升各調漲 0.4 元及 0.3 元。

本週依油價公式丶維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整之 1.4 元及 2.6 元由中油吸收，累計 110 年至 9 月底止，中油共吸收 57.56 億元。