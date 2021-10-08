內需復甦 無薪假單周驟降1.1萬人 住宿餐飲明顯改善

國內本土疫情獲得控制，內用鬆綁帶動餐飲業景氣回溫，勞動部今 (8) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，本期降至 2921 家、27050 人，單周驟降 838 家、11505 人，其中，住宿及餐飲業大減逾 4 成，降至 8343 人，批發零售、運輸倉儲業等也明顯改善。

隨著疫情趨穩，防疫管制陸續鬆綁，帶動內需產業回溫，加上振興五倍券上路，多家大型旅宿業者停止實施無薪假，來因應第四季的消費熱潮，據勞動部統計，本期無薪假實施人數下滑至 27050 人，單周劇減近 30%。

其中，住宿及餐飲業改善最顯著，從上周的 14409 人降至 8343 人，減幅為 42%；批發及零售業從 4677 人降至 2939 人，減幅 37.1%；運輸及倉儲業從 2952 人降至 1861 人，減幅 36.9%。

至於以旅行社為主的支援服務業，受惠國旅市場復甦，無薪假人數也較上周減少 606 人，但家數略有增加，由於邊境管制仍未鬆綁，預料無薪假改善幅度有限；其他服務業從 1007 下滑至 516 人，減幅達 48.7%。

以縣市別來看，以服務業為主的台北市，無薪假跌破萬人，降至 8920 人，單周減少 3117 人，次高為新北的 4246 人，台中市、高雄市分別降至 3546、3397 人。